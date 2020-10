ZEvent 2020 : record battu avec plus de 5,7 millions d'euros récoltés

"Merci à tous pour votre mobilisation. Merci à tous pour votre confiance. Merci à tous pour votre énergie" a ajouté le compte Twitter de ZEvent 2020. Dach, le cofondateur de l'event, aussi a tenu à dire merci aux streamers qui ont participé et à toutes les personnes qui ont fait des dons : "Merci à tous pour cette édition HI-STO-RIQUE ! Les mots ne suffisent plus à décrire ce que l'on ressent. Tous les streamers, l'équipe en backstage et les membres de la communauté ont contribué à rendre Z Event plus incroyable que jamais d'année en année !".

Tout comme son acolyte ZeratoR qui a précisé : "On rentrera en vélo en fin d'aprem car je vais pas me réveiller tout de suite. Bravo à tous, merci, j'ai pas les mots !".

Emmanuel Macron remercie encore une fois les streamers

Le ministère de la culture française a également tweeté un message de félicitations aux streamers et aux internautes qui ont donné de l'argent. Et comme l'an passé, le président de la République, Emmanuel Macron, a aussi félicité ZEvent 2020 sur les réseaux : "Vous pouvez être fiers ! Fiers d'avoir mobilisé plus de 5,7 millions d'euros (un record !) pour faire respecter les droits humains avec Amnesty. Fiers d'avoir montré qu'en étant unis et solidaires on peut accomplir de grandes choses. Cette unité, nourrissons-la !".