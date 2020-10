ZEvent 2020 : ZeratoR maintient le stream mais autorise la participation en ligne

ZeratoR autorise la participation en ligne

L'event cofondé par Adrien Nougaret alias ZeratoR et Alexandre Dachary alias Dach permet de réunir de l'argent pour Amnesty International, en streamant sur Twitch. Plus de 3,5 millions d'euros ont été récoltés lors du ZEvent 2019, reste à savoir si le record sera pulvérisé cette année. En tout cas, le ZEvent 2020 est déjà en TT sur Twitter. Il se déroulera le vendredi 16 octobre 2020, le samedi 17 octobre 2020 et le dimanche 18 octobre 2020. La cagnotte sera dispo entre le "vendredi 18h jusqu'au dimanche soir 00h".

Et malgré l'annulation de Squeezie et de quelques streamers, le ZEvent 2020 aura lieu. Sauf que ZeratoR a expliqué dans un tweet qu'il a "constaté encore plus de désistements/annulations aujourd'hui", suite aux nouvelles mesures du gouvernement français face à la Covid-19. Du coup, "nous avons décidé d'autoriser la participation en ligne de tous les streamers étant présents dans la bande-annonce de l'événement" a-t-il indiqué.