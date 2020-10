ZEvent 2020 : malgré l'annulation de Squeezie et quelques streamers, l'événement aura bien lieu !

De nombreuses mesures sanitaires mises en place

Ce n'est pas la seule mesure prise dans ce contexte sanitaire : "Comme pour la NBA, on a créé une "bulle" autour de ZEvent pour réduire les risques. Les 86 personnes qui participent passent un test PCR et ceux qui n'ont pas pu le faire et ceux dont le test est positif ne peuvent pas participer. Une fois sur place, tous les participants vont être réunis dans un hôtel et on y vivra pendant les trois jours : pour streamer, pour manger, pour dormir en vase clos. Tout le monde est prévenu : toute sortie est définitive. On n'a pas imposé de masques pendant les streams car chacun est sur sa chaise, à bonne distance les uns des autres mais en revanche il faudra porter le masque pour circuler et on va disposer du gel pour les mains partout.", explique Adrien Nougaret au Figaro. Il ajoute que, "en plus des précautions prises, plusieurs streamers ont décidé de se confiner plusieurs jours avant l'événement".

Aucune exception ou modification ne sera faite dans le programme, comme l'explique ZeratoR écrit sur Twitter : "Même s'il y a des désistements/annulations de streamers pour le #ZEVENT2020, il n'y aura aucun remplacement. Il y a trop d'implications et de contraintes pour remplacer des gens à J-3, et voyons le bon côté des choses, ça fait un peu plus de place le jour même". Parmi les steamers présents, on devrait retrouver Domingo, Lebouseuh, Antoine Daniel, Joueur du Grenier, Mister MV ou encore l'équipe de Solary et LeStream. Espérons que le discours du Président de la République, attendu pour ce mercredi 14 octobre à 20h, ne bouleversera pas le planning...