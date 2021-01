Yugyeom (GOT7) quitte JYP Entertainment... et bientôt le groupe de K-Pop ?

Yugyeom a-t-il quitté GOT7 ?

Nouveau gros changement dans le milieu de la K-Pop ! Après Ilhoon qui a été viré de BTOB (BtoB), c'est Yugyeom qui pourrait quitter le groupe GOT7 (aussi écrit Got7). En effet, l'artiste de son vrai nom Kim Yu-gyeom part de l'agence JYP Entertainment. Pourquoi ? La raison de son départ est simple : son contrat avec JYP Entertainment se termine en janvier 2021, comme tous les autres membres du groupe. Yugyeom aurait donc décidé de ne pas reconduire son contrat qui se finit. Mais cela veut-il dire que JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae et BamBam vont aussi quitter l'agence pour que GOT7 signe ailleurs ? Ou vont-ils rester sans Yugyeom et quand même continuer le groupe ?

JYP Entertainment a publié dans un communiqué de presse posté sur Newsen : "Nous discutons toujours de diverses possibilités concernant le contrat de GOT7", "et nous vous informerons quand il sera prêt". Rien n'est encore sûr donc sur l'avenir de Got7. Pour le moment, on ne sait pas si le groupe de K-Pop va "disband" ou continuer sans Yugyeom. D'après SPOTV News, Yugyeom devrait signer avec AOMG, le label de Jay Park. Il pourrait ainsi rejoindre Lee Hi ou encore Simon Dominic, qui sont sous contrat chez AOMG.

Les twittos sont on fire

Alors que BTS a tout explosé sur Twitter en 2020 (ils étaient notamment le compte le plus mentionné en France), Got7 est en TT France sur Twitter ce mercredi 6 janvier 2021. Car forcément, tous les fans français ont vu que Yugyeom quittait JYP Entertainment. Du coup, ils ont peur de la dissolution du groupe ou que GOT7 puisse continuer sans lui. Mais ils sont aussi très contents que Yugyeom envisage visiblement de signer avec AOMG.