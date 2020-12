Ilhoon viré du groupe de K-Pop BTOB... parce qu'il a fumé de la weed

Ilhoon quitte le groupe BTOB (BtoB) à cause de la marijuana

Parmi les groupes de K-Pop les plus connus au monde, il y a bien sûr BTS (qui a même sorti une collab BTS x FILA) ou encore Blackpink (dont Lisa est devenue égérie de MAC). Mais ils sont loin d'être les seuls à avoir une grande communauté. BTOB (qui s'écrit aussi BtoB) est aussi un groupe de K-Pop très suivi. Et malheureusement pour les fans, il y a un des chanteurs qui ne fait plus partie du boys band. Ilhoon, Jung Il-hoon de son nom complet, a en effet quitté BTOB.

C'est son agence Cube Entertainment qui a annoncé l'information dans un communiqué de presse, publié ce jeudi 31 décembre 2020 et relayé par Soompi. Mais pourquoi a-t-il été viré ? Parce qu'il a fumé de la weed. "Jung Ilhoon se sent fortement responsable d'avoir brisé la confiance des fans et d'avoir causé une déception, et il réfléchit profondément" est-il écrit dans le communiqué, "Respectant son opinion de ne plus nuire au groupe, il a été décidé qu'il se retirerait du groupe à partir d'aujourd'hui".

Cube Entertainment a donc évincé Ilhoon après qu'il a fumé un joint de marijuana, mais le chanteur aurait été d'accord pour quitter le groupe et ne pas ternir leur image. C'est en tout cas ce qui est sous-entendu.

Cube Entertainment promet "des musiques plus matures"

Ilhoon sera-t-il remplacé par quelqu'un d'autre ? Un autre chanteur va-t-il intégrer le groupe ? Non, "BTOB va maintenant poursuivre ses activités avec six membres" restants, à savoir Eunkwang, Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Peniel et Sungjae. "Et nous ferons de notre mieux et apporterons un soutien constant à BTOB pour qu'il puisse présenter des musiques et des concerts plus matures" a précisé l'agence. Mais la carrière de l'artiste Ilhoon est-elle finie pour autant ? Va-t-il tenter de se lancer en solo ? Ou intégrer un autre groupe une fois ses problèmes réglés ?

"Nous nous excusons d'avoir suscité des inquiétudes en raison d'un problème impliquant l'artiste de notre agence Jung Ilhoon" a aussi tenu à préciser Cube Entertainment, "Nous nous sentons fortement responsables de ce récent incident, et nous ferons notre devoir pour qu'il participe rapidement à l'enquête" qui a été ouverte contre lui depuis qu'il a fumé de la weed.