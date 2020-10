Lisa (Blackpink) égérie pour MAC : routine beauté, tips de maquillage... Elle se confie

La star de Blackpink dévoile sa routine beauté

Lisa du groupe Blackpink est devenue égérie pour MAC Cosmetics. A l'occasion de leur collaboration, la chanteuse de K-Pop s'est prêtée au jeu des questions-réponses avec la marque leader de maquillage professionnel. "Pour moi, la beauté est la confiance. Je pense que la beauté vient de la confiance en soi et de l'attitude de chacun. Le maquillage et la coiffure sont les cerises sur le gâteau de votre beau moi intérieur" a d'abord expliqué la star aux plus de 41 millions d'abonnés sur Instagram.

Fan de la célèbre enseigne de beauté depuis des années, avoir été choisie comme ambassadrice est "un rêve devenu réalité". Ce qu'elle préfère avec les produits MAC ? "Jouer avec le nombre incalculable de couleurs et de textures" pour se créer des beauty looks différents à chaque concert, chaque événement et chaque post sur les réseaux.

Lalisa Manobal de son vrai nom a ensuite dévoilé sa routine beauté. "J'apprécie en général le maquillage naturel" a d'abord indiqué la nouvelle égérie, du coup elle mise tout sur un teint frais et naturel. Et pour ajouter du pep's et se démarquer, Lisa aime bien mettre une touche de couleur plus vive sur sa bouche. "J'aime commencer avec une base simple" a-t-elle précisé, "et finir avec une couleur de lèvres légèrement plus audacieuse pour ajouter un peu de vivacité".