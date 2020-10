MACLOVESLISA : Lisa du groupe Blackpink devient égérie de MAC Cosmetics

Le but de cette collaboration beauté ? Permettre aux fans de MAC et de Blackpink de s'exprimer à travers leur make-up. "Toujours confiante et n'hésitant jamais à prendre des risques, elle incarne notre engagement vers l'individualité et l'expression de soi par-dessus tout. Nous sommes impatients que ses fans voient ce qu'elle leur réserve grâce à notre collaboration" a ainsi détaillé Drew Elliott, vice-président et directeur créatif mondial de M·A·C Cosmetics. "Avec M·A·C, je suis enthousiaste à l'idée d'inviter et de responsabiliser davantage de publics, car nous avons tous deux l'individualité et la diversité au coeur de nos préoccupations" a ajouté Lisa de son côté.

Une collab qui promet aussi d'être ultra trendy

Non seulement leur collab se veut axée sur l'expression de soi, l'individualité tout en étant dans la diversité, mais elle sera aussi forcément tendance. "M·A·C est vraiment à la pointe de la tendance, c'est ce que je me dis chaque fois que je vois une campagne M·A·C ou les looks que les artistes créent dans les backstages des Fashion Weeks du monde entier" a ainsi souligné Lisa. Et Drew Elliott pense aussi que "le talent inégalé de Lisa et son style audacieux et avant-gardiste en font la partenaire idéale de M·A·C".

A noter que la star du girlsband Blackpink sera le visage des collections, des campagnes, mais aussi des "projets innovants de la marque". Et en véritable experte beauté, "Lisa travaillera avec les make-up artists de M·A·C pour présenter ses looks emblématiques, partager ses secrets de beauté, ses soins de la peau et son style de vie avec les fans de M·A·C".