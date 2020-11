Young Sheldon saison 4 : le prénom du fils de Sheldon et Amy révélé, et il est parfait

Lors du final de la saison 2 de Young Sheldon, on apprenait que Amy et Sheldon étaient devenus parents dans le futur. Cette fois-ci, à l'occasion de l'épisode 1 de la saison 4 et d'un clin d'oeil génial à The Big Bang Theory, on a cette fois-ci découvert le prénom du fils de ce couple mythique. Attention spoilers.