Young Sheldon saison 4 : un personnage de The Big Bang Theory va apparaître

Après des mois d'attente, c'est ce jeudi 5 novembre que CBS débutera la diffusion de la saison 4 de Young Sheldon. Un retour très attendu des fans du spin-off de The Big Bang Theory, qui devrait justement nous offrir un joli clin d'oeil à la série originale.

Nouveau lien avec TBBT en approche

A l'occasion d'une interview accordée à TVLine, Steve Molaro - le co-créateur de la comédie, a en effet confié qu'une petite connexion inattendue sera à découvrir à l'écran, "A la fin de l'épisode, le Sheldon adulte ne sera pas seul au moment de sa narration". Bien évidemment, le papa de Young Sheldon n'a pas souhaité gâcher la surprise, mais il a tout de même précisé, "C'est une continuation de la storyline de Big Bang à la fois amusante et inattendue".

Va-t-on entendre Amy parler de leurs enfants, comme cela avait été teasé en 2018 ? S'agira-t-il d'un nouveau caméo vocal de Kaley Cuoco, qui a déjà prêté sa voix à une piscine, pour présenter son propre enfant à "Tonton Sheldon" ? Tout est possible et on a hâte de découvrir ce qui a réellement été préparé.

Une année difficile pour Sheldon

A noter que Steve Molaro s'est également confié sur la nouvelle année qui attend ce jeune Sheldon. Et pour la première fois de sa courte existence, il devrait faire face à son plus gros challenge suite à son entrée à la fac, "Sheldon a toujours tout fait pour être en avance ces dernières années, mais il faut savoir faire attention à ce que l'on souhaite. Sheldon va enfin arriver à l'université, mais la réalité derrière et ce que ça signifie pour sa vie, ça va commencer à lui peser".

Un caméo + une routine brisée, elle commence bien cette saison 4 !