You : Victoria Pedretti (Love) et Dylan Arnold (Theo) en couple, ça se confirme

On ne compte plus le nombre de couples qui se sont formés sur le tournage de séries. Si certains ne seraient plus d'actualité comme le duo Chase Stokes / Madelyn Cline qui seraient désormais séparés, d'autres romances ne sont même pas officielles mais continuent de faire parler. Parmi elles ? Le possible couple Victoria Pedretti / Dylan Arnold. La rumeur a été lancée sur les réseaux sociaux, notamment par le compte Instagram Deuxmoi. Et ce ne serait pas une intox !

Victoria Pedretti et Dylan Arnold aperçus ensemble

Alors que les fans de You s'interrogent toujours sur leur relation, les interprètes de Love et Theo pourraient bien avoir malgré eux confirmé un rapprochement. Pourquoi ? Car Victoria Pedretti et Dylan Arnold ont été aperçus ensemble à Los Angeles ce dimanche 7 novembre 2021. Sur le papier, pas de quoi s'affoler puisque les deux stars ne sont pas plus proches que ça : on peut simplement les voir pendant des courses et ils ne se tiennent même pas la main (cliquez pour voir la photo publiée par Entertainment Tonight).

Mais le fait qu'ils aient été aperçus ensemble (et ce ne serait pas la première fois) semble laisser entendre que les acteurs ont bien craqué l'un pour l'autre. D'autant plus qu'une source proche du couple a confirmé leur relation. "Ils sont en couple depuis quelques mois." a précisé une personne qui souhaite rester anonyme. Ok, il en faudra plus pour affirmer qu'ils vivent une belle histoire...

Et si vous êtes un peu dégoûtés à l'idée de savoir les deux acteurs en couple, sachez que, contrairement à la série, les deux acteurs n'ont pas une si grande différence d'âge ! Dans You, Theo est censé être un jeune étudiant. Mais en réalité, Dylan Arnold est en fait plus âgé que Victoria Pedretti : il a un an de plus qu'elle. En attendant de savoir s'ils sont bel et bien ensemble, retrouvez aussi les premières infos sur la saison 4 de You.