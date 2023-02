You saison 4 : les scènes de sexe avec Penn Badgley vous manquent ? C'est la faute de l'acteur mais la raison est plutôt mignonne

Ça y est ! Après une longue attente, You a fait son grand retour sur Netflix avec la saison 4. L'occasion pour les fans de retrouver Penn Badgley dans la peau de l'assassin psychopathe. Cette fois-ci c'est vers Londres que Joe Goldberg - qui se fait désormais appeler Jonathan Moore, s'est envolé après avoir tué sa femme et abandonné leur fils.

Si cette saison promet de nombreux rebondissements, les téléspectateurs ont néanmoins pu remarquer que les scènes de sexe se faisaient plus rares. Et il y a une raison à cela ! Au micro de son podcast Podcrushed, Penn Badgley a révélé être à l'origine de la réduction drastique des séquences intimes dans la saison 4 de You.

"J'ai demandé à Sera Gamble, la créatrice de la série, de ne plus faire de scènes intimes. C'est en fait une décision que j'ai prise avant d'accepter le rôle. Je pense que je n'en ai jamais parlé publiquement. L'une des raisons principales est que je ne voulais pas retourner dans une trajectoire de carrière où je jouais un rôle principal romantique", a-t-il déclaré dans un premier temps.

Heureux dans son mariage avec Domino Kirke, Penn Badgley avoue mettre un point d'honneur à rester fidèle. "La fidélité dans chaque relation, et en particulier dans mon mariage, est vraiment importante pour moi. C'est juste arrivé à un point où je ne veux pas faire ça. Avant de participer à la série, c'était une question : est-ce que j'ai une carrière si je n'en ai pas (de scènes intimes, ndlr) ? Pensez à chaque rôle masculin que vous avez aimé. Est-ce qu'ils embrassent quelqu'un ? Font-ils beaucoup plus que cela ?".

Cette demande de Penn Badgley à la créatrice de You

Penn Badgley a donc pris son courage à deux mains pour demander à la créatrice de la série de réduire les scènes de sexe pour son personnage, chose qu'elle a acceptée sans problème. "Elle n'a même pas sourcillé. Elle était vraiment contente que j'aie été si honnête et elle a eu une réponse vraiment positive. Elle appréciait ma franchise et elle appréciait que je sois raisonnable et pratique. Il y a eu une réduction phénoménale".

Des scènes de sexe difficiles à tourner

Le mois dernier, Penn Badgley parlait déjà de la difficulté à réaliser des scènes de sexe devant une équipe entière de tournage. "J'ai joué tellement de scènes de masturbation pour Joe. C'est bizarre, on pense toujours que ça ne va pas être grand-chose. Et puis vous vous retrouvez à simuler une séance de masturbation devant une équipe de tournage, avec une caméra devant votre visage, en sachant que la séquence sera probablement vue par des millions de téléspectateurs". On imagine tout à fait le malaise.