You : vous ne devinerez jamais quel signe astro est Joe ! (Non, ce n'est pas Scorpion)

Ce jeudi matin, la première partie de la saison 4 de You fait son arrivée sur Netflix. Il y a déjà des théories sur le potentiel retour d'un personnage phare de la saison précédente, on espère voir ça. En attendant, on se replonge un peu dans les saisons précédentes et on a décidé de stalker un peu Joe (chacun son tour). Ce n'est un secret pour personne, le personnage joué par Penn Badgley a eu une enfance compliquée qui explique son penchant pour les meurtres. Mais on pensait que cette tendance aux crimes passionnels venait aussi de son signe astro, sauf qu'il n'est pas Scorpion, mais Bélier ! Il n'est pas non plus dans le top 4 des signes les plus susceptibles d'être des tueurs en série.

Bélier, vraiment ?

Après avoir fait quelques recherches, il semblerait que Joe soit né le 8 avril, ce qui fait de lui... un Bélier. On a autant de mal à y croire que vous. Les Béliers sont de vrais fonceurs, très ambitieux et courageux. Ils agissent parfois sans réfléchir, mais sont souvent à la recherche de la justice. Le Bélier aime prendre des décisions et ne se trouvera pas d'excuses après avoir agi d'une certaine façon. Vous le voyez le problème ?

On est quand même loin de Joe qui réfléchit tellement qu'on passe plus de temps dans sa tête qu'on ne l'entend parler avec ses futures victimes. Et puis, le stalker fou n'est pas très ambitieux non plus, son seul objectif dans la vie est de trouver la femme de sa vie, qu'il finit toujours par tuer. Nous, on le voyait bien Scorpion ou a la limite Gémeau.

Un personnage un peu complexe

Joe pourrait être un vrai Scorpion. Un homme toujours en quête de passion avec les femmes et qui, dès que ça se passe mal, commence à se renfermer sur lui-même. On ne dit pas ça parce qu'on n'aime pas les Scorpions, même si ce n'est le signe préféré de personne, mais ce sont les stalkers/tueurs parfaits. Ils sont mystérieux, de très bons amants, mais dès que ça va plus loin, ils se lassent.

On le voyait aussi Gémeau, avec une double personnalité : à moitié amoureux transit, à moitié tueur en série. Il y a une sorte de dualité dans son caractère qui correspondait bien à ce signe. Mais non ! Joe est Bélier ! Vous pouvez essayer d'analyser sa personnalité de Bélier dès à présent dans la nouvelle saison de You qui dispo sur Netflix !