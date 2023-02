Faites attention à ce signe astro ! C'est le plus susceptible d'être un tueur en série !

Vous ne vous êtes jamais demandé quel était le lien entre les pires tueurs en série de l'histoire ? La plupart sont nés à la même période de l'année. Pour une fois, ce n'est pas une simple attaque directe contre un ou plusieurs signes astrologiques. Il y a bien des personnes qui ont fait des recherches et ont découvert que les tueurs en série étaient principalement Gémeaux, Vierges, Sagittaires et (surtout) Poissons.

Des signes mutables

Ce qui est assez surprenant, c'est que ces 4 signes sont des signes mutables, ce qui veut dire qu'ils clôturent les saisons (printemps, été, automne, hiver). Mais alors pourquoi ce point commun ? Et bien ce sont les signes qui sont les plus aptes à s'adapter à toutes les situations, mais ce sont aussi les plus instables.

Parlons des Gémeaux. On ne vous apprend rien en vous disant que vous devez vous en méfier, ils ont une personnalité double. Ils peuvent paraître très gentils, mais ils sont manipulateurs et peuvent se retourner contre vous. Pour info, Jeffrey Dahmer était gémeau et, si vous avez vu la série, vous comprenez qu'ils ont des vices cachés.

Prenons maintenant les Sagittaires. Les Sagittaires aiment l'adrénaline, et recherchent des sensations fortes. En plus, ils ont besoin de toujours voyager, ce qui leur permet de commettre des crimes dans des villes différentes et les rend difficiles à retrouver. Le Sagittaire le plus connu, c'est Ted Bundy, qui a commis une trentaine de meurtres dans sept États différents. On vous conseille le film avec Zac Efron pour comprendre toute la complexité de ce tueur en série.

De qui faut-il le plus se méfier ?

Les deux signes astro les plus représentés chez les tueurs en série sont les Vierges et les Poissons. Si vous connaissez des Vierges, vous allez flipper. C'est le signe des personnes méthodiques, rien de plus facile pour elles de brouiller les pistes et s'en sortir sans jamais se faire attraper. Ed Gein a réussi pendant des années à tuer des personnes (mais aussi à déterrer des cadavres dans des cimetières) sans éveiller les soupçons. Il avait tout planifié.

Le meilleur pour la fin, ou plutôt le pire. Le signe le plus courant chez les tueurs en série, c'est celui du Poisson. C'est bien connu, les Poissons sont des émotifs, blessés par la moindre critique. Mais ce sont aussi les plus créatifs ! Une simple remarque peut les faire vriller et passer à l'acte, et ne vous inquiétez pas, ils sauront comment se débarrasser de votre corps. Richard Ramirez, le "Night Stalker" si vous avez regardé le documentaire fou de Netflix à son sujet, était Poisson et ses meurtres sanglants font froid dans le dos.

Alors, on vous donne un conseil, méfiez-vous des Gémeaux, des Sagittaires, des Vierges, mais surtout des Poissons. Et bien sûr, n'oubliez pas de demander le signe astro de votre prochain date avant de vous rendre chez lui. Dans tous les cas, soyez prudents.