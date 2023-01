Ginny & Georgia : Max est détestable et son signe astro l'est encore plus

La saison 2 de Ginny et Georgia a été un énorme succès pour Netflix, les fans ont adoré les personnages qui ont tous un caractère fort et qui apportent du réalisme à la série. Enfin tous les personnages sauf un... Maxine Baker, la voisine et meilleure amie de Ginny et la soeur de Marcus, est épouvantable toute la saison.

L'ado est complètement opposée à son frère, on aurait pu penser qu'ils étaient gémeaux, en même temps c'est le signe logique pour des jumeaux qui, en plus, ont une personnalité différente, mais non ! Les enfants Baker sont capricorne et ça ne convient pas du tout à Max.

>> Face à des scènes difficiles à regarder, Netflix partage un message de prévention très fort pour l'un de ses plus gros succès <<

Une fausse capricorne

Rappelons les caractéristiques principales des capricornes. Ils sont sérieux, concentrés sur leur travail (un capricorne est le meilleur employé au monde, il est perfectionniste et va tout le temps penser boulot) et très calmes. Une vraie force tranquille, à tel point que les capricornes peuvent sembler un peu froids et distants. On est d'accord, absolument RIEN de tout cela ne correspond à Max.

Max a vraiment un comportement de gamine, elle cherche à se mettre en avant et ça se voit surtout dans l'épisode de son anniversaire. Les jumeaux fêtent donc leur anniversaire le 29 décembre, Max est surexcitée, elle veut que tout le monde lui souhaite un joyeux anniversaire, on est loin de la discrétion des capricornes. Les créatrices de la série n'ont absolument pas vu juste avec cette date de naissance, nous, on verrait plutôt Max lion.

>> Ginny & Georgia : ces deux personnages sont frères et soeurs dans la vraie vie, et ce ne sont pas ceux que vous pensez <<

Max, un signe de feu

Soyons honnêtes, Max est complètement folle, elle aime être au centre de l'attention (c'est pour ça qu'elle joue dans la pièce de théâtre du lycée) et elle veut être la chef de son groupe d'amies. C'est tout cela qui nous laisse penser que Max devrait être lion, ce signe un peu "leader" du zodiaque (on met des guillemets sinon ils vont prendre la grosse tête).

Dans le même temps, Max a un petit côté sensible, comme tous les lions ; quand ça ne va pas, elle pleure et demande aux autres de la pardonner. En vrai, on voit bien qu'elle n'est pas sûre d'elle côté coeur et qu'elle le cache en se donnant une apparence de "femme forte". Bref, on pourrait encore donner des dizaines d'exemples de pourquoi Maxine est plus lion que capricorne.

En tout cas, cela aurait expliqué son comportement insupportable tant elle est le cliché PARFAIT des lions. Un petit problème de fidélité astrologique que certains fans ont relevé et qui vient un peu gâcher le succès de la série (pour les fans d'astrologie uniquement bien sûr). On espère que Max sera plus fidèle aux capricornes dans la saison 3, même si pour l'instant la série n'est pas renouvelée.