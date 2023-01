Netflix : pas de saison 3 pour Ginny & Georgia ? Même la créatrice est en plein doute

Sortie depuis le 5 janvier, la saison 2 de Ginny & Georgia est l'une des plus regardées sur Netflix en ce moment. La série qui suit les aventures de Ginny, une jeune ado tourmentée, et sa mère, Georgia, qui cache de lourds secrets, est enfin de retour après deux ans d'attente. Les fans ont d'ailleurs très bien accueilli les changements faits par rapport à la saison 1 et espèrent une suite très prochainement.

"On doit attendre de voir comment ça se passe"

La série se termine sur une terrible cliffhanger qui annonce une saison 3... qui ne pourrait jamais voir le jour. Sarah Lampert, la créatrice de la série, a été interviewé par Deadline et explique qu'elle regrette la façon dont Netflix gère les choses.

"En gros, la stratégie, c'est qu'on balance la saison 2, et ensuite, on doit attendre de voir comment ça se passe, et s'il y aura ou non une saison 3. Mais j'espère vraiment que nous la ferons, parce que ça va être une course folle", raconte-t-elle. Pour l'instant, même la créatrice n'est pas sûre que la série sera renouvelée. Ce serait une vraie catastrophe pour les fans, qui ont bien compris qu'une suite était possible.

Une saison 3 est bien prévue

Debra J. Fisher, la partenaire de la créatrice, a, elle, confirmé qu'une saison 3 de Ginny et Georgia était bien prévue à la base et qu'elle pourrait donner beaucoup de réponses aux fans. "Sur le plan de l'intrigue, nous avons semé des graines dans la saison 2, mais vous ne le réaliserez pas tant que nous n'aurons pas fait la saison 3. Et si nous sommes capables de raconter l'histoire que nous voulons raconter, tout prendra sens", dit-elle.

La série, assez difficile à regarder - Netflix a même décidé de mettre un message de prévention avant certains épisodes - n'est donc toujours pas renouvelée malgré son succès. On le sait, c'est souvent mauvais signe, d'autant plus en cette période où Netflix continue d'annuler ses séries une par une avec une logique bien à elle. Seul espoir pour les fans, la plateforme n'a pas encore communiqué sur le sujet et pourrait se baser sur les retours très positifs des spectateurs.