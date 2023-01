"Je vais pas dormir" : même les fans de violence ont été choqués par cette scène très gore de la saison 3 de Sky Rojo (spoiler)

Sky Rojo se termine sur une saison 3 en huit épisodes. La série Netflix qui suit Coral, Gina et Wendy, trois prostituées en cavale, n'aura pas de suite. Netflix est abonnée aux annulations surprises, mais cette dernière saison était bien prévue, la série a donc une vraie fin.

Fidèle aux saisons précédentes, elle est toujours basée sur de l'humour, du drame, de l'action et de la violence. Une scène fait d'ailleurs beaucoup parler sur les réseaux, les spectateurs ne s'attendaient pas à tant de violence.

Une mort atroce

Attention spoiler - La fameuse scène se trouve dans le troisième épisode de cette saison 3. La dernière saison introduit un nouveau personnage, Darwin, un dangereux criminel qui travaille avec Moises. Ce nouveau personnage décide de tuer un livreur de pizzas d'une façon pour le moins originale. Le jeune homme est d'abord emmené dans une caravane et ligotée. Une fois cette première étape réalisée, Darwin décide de faire un trou dans la porte du micro-ondes et de placer la tête du livreur dedans. Il enroule ensuite le cou de ce dernier dans du papier aluminium et du scotch pour bloquer les radiations. Il met le micro-ondes en marche, ce qui brûle la pauvre victime jusqu'à ce que sa tête finisse par exploser.