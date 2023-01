Ginny & Georgia : ces deux personnages sont frères et soeurs dans la vraie vie, et ce ne sont pas ceux que vous pensez

Après deux ans d'attente, les fans ont redécouvert les aventures de Ginny et de sa mère Georgia dans une saison 2 très attendue. La série est un vrai carton sur Netflix du fait de son réalisme, la plateforme a même dû mettre un message de prévention avant certains épisodes. La performance des acteurs est soulignée par les nombreux spectateurs qui sont vraiment plongés dans l'histoire. Tous les acteurs sont fiers d'avoir joué dans cette saison, mais l'un d'entre eux et encore plus heureux d'avoir travaillé avec sa petite soeur.

Un travail en famille

Non, on ne parle pas des jumeaux Max et Marcus. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais ils ne font pas partie de la même famille. C'est le beau gosse propriétaire de Blue Farm, Joe (Raymond Ablack) qui a joué avec sa petite soeur. Les deux ont partagé beaucoup de scènes ensemble puisqu'il s'agit de Padma (Rebecca Ablack), l'ex de Marcus qui travaille, elle aussi, à Blue Farm.

Les deux acteurs semblent avoir un lien très fusionnel. Raymond Adblack a partagé sur Instagram de nombreuses photos avec sa petite soeur sur le tournage, c'est certain, pas de drama entre ces deux-là. Sous l'un de ces posts, il écrit : "C'est fou à quel point les chances étaient quasi-nulles, j'ai eu la chance de partager un rêve avec ma petite soeur. Je suis si reconnaissant". Ils sont donc très complices devant et derrière la caméra.

