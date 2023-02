You saison 4 : et si un personnage censé être mort faisait son grand retour ? La théorie de fans amplifiée par Netflix

Vous aussi, vous en avez marre d'attendre pour connaître la suite des aventures de Joe Goldberg ? Depuis que la bande-annonce de la saison 4 de You est sortie, les fans ont des théories toutes plus folles les unes que les autres sur qui pourrait faire son grand retour dans la série. Ils ont naturellement commencé par penser aux personnages encore en vie (et il n'y en a pas beaucoup). Ils espèrent toujours le retour d'Ellie, l'ado jouée par Jenna Ortega, pour qu'elle puisse se venger du meurtre de sa soeur. Mais la nouvelle théorie du moment, c'est le retour de... Love ! Et ce n'est pas impossible !

Love encore en vie ?

Souvenez-vous, à la fin de la saison 3, Joe met le feu à sa maison avec Love à l'intérieur et la laisse pour morte. Il s'enfuit et se fait passer pour mort, en laissant ses orteils dans la cuisine, pour commencer une nouvelle vie. Et alors qu'on a pour habitude de le voir se débarrasser lui-même des corps, cette fois, ce n'est pas le cas ! Pas de corps, pas de mort... ? Love pourrait donc bien encore être en vie.

D'autant plus que Netflix a installé le doute chez les fans. Sur Twitter, la plateforme a publié un thread qui récapitule toutes les victimes de Joe. Enfin, pas toutes ! Il manque justement Love dans cette liste. C'est pourtant LE meurtre le plus important de la saison 3. Il n'en a pas fallu plus aux fans pour émettre la théorie que Love est encore en vie et qu'elle compte se venger de Joe. En même temps, elle aurait bien raison, il l'a abandonnée dans une maison en feu et s'est débarrassé de leur fils pour aller commencer une nouvelle vie à Londres.

