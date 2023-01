You saison 4 : Jenna Ortega de retour et avec un rôle principal ? Les fans ont une théorie (pas si) folle

Jenna Ortega est LA star du moment depuis son rôle dans Mercredi. Celle qui devrait reprendre son rôle dans la saison 2 confirmée par Netflix, n'en est pas à sa première apparition sur la plateforme. Elle avait déjà joué le rôle d'Ellie dans la saison 2 de You. Ellie était une jeune adolescente qui vivait avec sa soeur Delila dans le même immeuble que Joe. Elle est d'ailleurs l'une des seules survivantes du stalker fou et avait disparu après le meurtre de sa soeur.

Ellie de retour ?

La bande-annonce de la saison 4 de You a été diffusée il y a quelques jours et depuis, les fans ont pris le temps de l'analyser et de monter une folle théorie sur le retour de l'ado. On découvre donc dans cette bande-annonce que Joe est harcelé par une mystérieuse personne qui semble parfaitement connaître son passé.

Les internautes ont tout de suite pensé à Ellie. Une théorie qui n'est pas impossible puisqu'elle était très proche de Joe dans la saison 2. Son retour pourrait même être motivé par la vengeance, elle serait prête à tout pour anéantir l'assassin de sa soeur.

Jenna Ortega partante

On pourrait penser que les internautes vont trop loin et qu'ils ont juste envie de revoir Jenna Ortega, vu son succès en ce moment. Pourtant, cette théorie n'est pas complétement impossible. L'actrice avait déjà évoqué un potentiel retour d'Ellie lors d'une interview à Teen Vogue. "Je ne veux pas qu'elle revienne et qu'elle soit extrêmement vulnérable et triste. Ce serait incroyable de voir Ellie revenir et prendre le contrôle de sa vie", avait-elle dit.

Jenna Ortega avait aussi expliqué qu'elle n'avait pas joué dans la saison 3 parce qu'elle avait un emploi du temps trop chargé à l'époque. Il ne semble donc pas impossible qu'elle ait fait une petite place pour retrouver Ellie entre deux tournages de Mercredi. En tout cas, pour savoir si elle fera bien son retour dans la saison 4 de You, il faudra attendre la diffusion, le 9 février prochain sur Netflix.