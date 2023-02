Penn Badgley (You) nous révèle le rôle préféré de sa carrière : surprise, ce n'est ni Joe ni Dan de Gossip Girl (et vous ne l'avez sûrement jamais vu)

Vous êtes certainement en plein visionnage de la partie 1 de la saison 4 de You. Du coup, vous avez remarqué que Penn Badgley est toujours extrêmement sexy dans le rôle de Joe, reconverti en prof de littérature américain qui débarque à Londres. À l'occasion de la sortie de cette nouvelle saison, l'acteur qui aurait pu mourir à la naissance s'est confié à PRBK et il nous a avoué que même s'il aime beaucoup Joe, ce n'est pas son rôle préféré.

Penn Badgley : une passion pour les personnes réelles

Alors non, Penn Badgley n'est pas le plus grand fan des stalkers, même s'il adore jouer Joe et qu'il a beaucoup aimé interpréter Dan dans Gossip Girl (en même temps, c'est le rôle qui l'a fait connaitre). Pourtant, il nous a confié que ce ne sont pas ses personnages préférés. Lui, il préfère jouer des personnes qui ont vraiment existé !

"Mon personnage préféré, c'était Jeff Buckley, parce que c'était une vraie personne. J'ai été très touché et reconnaissant d'avoir ce rôle, jouer un personnage fictif n'est vraiment pas aussi fort", nous a-t-il dit. En effet, il a joué le rôle du célèbre chanteur dans le film Greeting From Tim Buckley, sorti en 2012. Le film revient sur le lancement de la carrière du chanteur. Il n'est pas dispo en France. Mais ce n'est pas le seul rôle qu'il a adoré !

Ce film complètement inconnu avec Penn Badgley

Penn Badgley a mentionné un autre film qui a, pour lui, marqué sa carrière : "J'ai aussi joué Howard Colby Ives dans le film Exemplar sur la vie d'Abdu'l-Bahá, le fils de Baháʼu'lláh, le fondateur de la croyance Baháʼí. C'était aussi une vraie personne que j'ai adoré jouer." Si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, c'est normal, il n'est pas sorti au cinéma. Il est disponible sur Youtube, mais ne vous attendez pas à voir Penn Badgley en tant qu'héros, il apparait seulement quelques minutes.

C'est assez surprenant d'apprendre qu'aucune des deux séries qui ont fait de lui la star qu'il est aujourd'hui n'a marqué l'acteur. Mais il nous a expliqué avoir plus de reconnaissance en prenant le rôle d'une personne qui a vraiment existé. En tout cas, pas d'inquiétude, il est toujours très fan de Joe Goldberg. Le stalker/serial killer lui a permis de repousser ses limites. Et si aucun de ces deux films ne vous tente, vous pouvez toujours retrouver Penn Badgley dans la première partie de la saison 4 de You, actuellement sur Netflix.