"J'ai presque vomi" : les fans de You traumatisés par une scène de sexe WTF dans la saison 4, l'acteur s'explique

Les coulisses de la scène dévoilées par l'acteur

Et de son côté, comment Lukas Gage a-t-il vécu un tel tournage ? A priori, plutôt bien. Déjà au centre d'une scène de sexe très (très) spéciale dans The White Lotus, l'interprète d'Adam ne semble pas avoir été dérangé sur le plateau. En même temps, on vous rassure, il n'était pas réellement aspergé d'urine.

"Au final, vous êtes juste mouillé avec de l'eau qui a été colorisée en jaune grâce à un colorant alimentaire, a-t-il expliqué à TVLine. C'était sans danger". Surtout, l'acteur l'a précisé, tout avait été pensé en amont pour le mettre dans les meilleures conditions possibles : "On a beaucoup parlé avec le coordinateur d'intimité, et j'avais avec moi une équipe très charmante et un casting qui me soutenait".

Par ailleurs, là où certains fans sont aujourd'hui choqués par cette séquence, Lukas Gage est à l'inverse ravi de voir un tel fétichisme être mis en scène dans une série. Selon lui, cela apporterait plus d'épaisseur à l'ensemble. "Nous sommes à une époque où nous arrivons avec des personnages bien plus authentiques et honnêtes, a confessé le comédien. Ce sont des personnages complets. Et pour certains, ça signifie donc que l'on explore leur sexualité et vies personnelles d'une façon plus directe."