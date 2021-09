Wonka : Timothée Chalamet sera Willy Wonka dans un prequel de Charlie et la Chocolaterie

Un prequel pour Charlie et la Chocolaterie

Vous avez adoré les différents longs-métrages adaptés du livre Charlie et la Chocolaterie signé Roald Dahl ? Bonne nouvelle, c'est ce mercredi 29 septembre 2021 à Londres que Warner Bros a lancé la production d'un prequel intitulé Wonka.

Au programme ? A en croire le studio, cette histoire sera une exploration des "débuts vifs et emblématiques de ce jeune inventeur imaginatif avant qu'il ne devienne le célèbre Mozart du chocolat". Autrement dit, attendez-vous à une origin story éclairante et déjantée à base d'inventions et rencontres extraordinaires qui nous permettront de mieux cerner ce mystérieux Willy Wonka.

Un casting 5 étoiles

Un projet plutôt cool sur le papier, porté à l'écran par de très grands noms. Ainsi, c'est Timothée Chalamet (actuellement à l'affiche de Dune) qui a été choisi pour incarner le fameux chocolatier de génie. Et la jeune star montante d'Hollywood sera rejointe au casting par Rowan Atkinson (Mr. Bean), Sally Hawkins (La forme de l'eau), Jim Carter (Downton Abbey) et Olivia Colman (The Crown), récemment récompensée aux Emmy Awards. Rien que ça !

Côté réalisation, c'est le cinéaste Paul King qui a été recruté. Un nom qui ne vous dira peut-être rien, mais il est pourtant l'assurance pour WB de ressortir avec un film familial aussi magique qu'inventif. Et pour cause, Paul King n'est autre que le réalisateur et coscénariste de l'excellente saga cinématographique Paddington !

En parlant de Paddington, les fans de ces films seront aux anges puisque de nombreuses têtes connues apparaîtront également à l'écran comme Tom Davis (King Gary), Simon Farnaby (Ghosts, Yonderland) et Kobna Holdbrook-Smith (The Split).

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais Wonka ne devrait pas débarquer en salles avant fin 2022, début 2023.