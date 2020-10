Wonder Woman 2 : sortie au cinéma annulée, place au streaming ? La réalisatrice répond

Wonder Woman 2 va-t-il suivre l'exemple de Mourir peut attendre ou Fast & Furious 9 et ainsi sortir au cinéma en 2021 ou va-t-il s'inspirer de Mulan et débarquer sur une plateforme de streaming ? Patty Jenkins - la réalisatrice de ce nouveau film porté par Gal Gadot, a répondu à la question.