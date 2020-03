Wolverine bientôt incarné par Henry Cavill ? La rumeur improbable

Henry Cavill nouveau Wolverine ?

C'est la rumeur du moment : Henry Cavill pourrait être le nouvel interprète de Wolverine au cinéma. A la surprise générale, le site The Digital Weekly a en effet révélé ceci : "Des sources affirment que l'acteur est en discussions pour incarner Wolverine dans Captain Marvel 2 avec Brie Larson. (...) Depuis l'acquisition de Fox Studios, Marvel chercherait à introduire quelques personnages des X-Men au sein du MCU".

Alors certes, le futur de Henry Cavill chez DC est plus incertain que jamais avec son rôle de Superman actuellement mis sur la touche, et le rôle de Wolverine est désormais libre depuis que Hugh Jackman a tiré sa révérence dans le film Logan. Néanmoins, cette rumeur n'a absolument rien de crédible.

Une simple rumeur

Premièrement, The Digital Weekly n'est pas du tout un site fiable et n'a jusqu'à présent jamais été en mesure de dévoiler le moindre scoop sur le monde du cinéma. Surtout, dans ce cas précis, il est incapable de citer l'une de ses sources pour crédibiliser ses révélations. Il est donc difficile de le prendre au sérieux, d'autant plus que Marvel n'a même pas pris la peine de réagir.

Deuxièmement, Henry Cavill est actuellement très occupé avec la série The Witcher de Netflix qui vient d'être renouvelée pour une saison 2. Et quand on connait l'amour du comédien pour la licence et le gigantesque succès de la série (elle était la plus populaire de la plateforme en 2019), on se doute que cette aventure est bien partie pour durer quelques années. Et ce ne sont pas les récents posts de l'acteur sur Instagram qui nous feront penser le contraire, lui qui a mis en avant sa nouvelle grande passion pour les chevaux depuis qu'il tient le rôle de Geralt...