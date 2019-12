The Witcher saison 2 : une suite ? Henry Cavill veut jouer Geralt "pendant plusieurs années"

Le rôle d'une vie pour Henry Cavill

La presse aux USA n'est peut-être pas très gentille avec The Witcher - ce qui énerve quelque peu sa créatrice, mais cela n'empêche pas Henry Cavill - l'interprète de Geralt, de voir loin avec la série. Interrogé par Première, le comédien, fan numéro 1 de cet univers, a en effet confessé être prêt à incarner ce personnage durant de nombreuses saisons.

"Je serais prêt à jouer Geralt pendant plusieurs années. Si la série est renouvelée, je pourrais renoncer à plein de choses pour poursuivre la série, parce que j'adore cette histoire, j'adore ce personnage" a-t-il notamment affirmé, allant jusqu'à déclarer, "C'est mon job de rêve ! Donc forcément, je rempilerais sans sourciller pour d'autres saisons".

Un personnage passionnant à jouer

Henry Cavill l'a ensuite dévoilé, Geralt représente énormément de choses pour lui et se révèle être particulièrement génial à porter : "C'est quelqu'un d'impénétrable, de prime abord. Mais il a aussi un sens de l'humour assez cinglant et une vision du monde très dark. Et tout cela combiné en fait un personnage passionnant à incarner." Une mauvaise nouvelle pour Superman ? Peut-être, mais une très bonne pour les fans de cette adaptation de la saga littéraire de Andrzej Sapkowski.

Alors que le monde était en manque d'un univers de fantasy passionnant et de personnages sombres mais fascinants depuis la fin de Game of Thrones, l'acteur a d'ailleurs révélé combien Geralt et The Witcher étaient parfaits pour nous consoler : "Pour moi, Geralt est un vrai Chevalier blanc. C'est vraiment un homme bon. Il voudrait être ce héros, mais le monde et les gens autour de lui le poussent à être autre chose. Du coup, il a ce côté sensible enfoui au fond de lui, entièrement recouvert par cet aspect extérieur très dur, très froid."

Henry Cavill peut sourire, Netflix ayant déjà renouvelé la série pour une saison 2, il retrouvera très bientôt la belle perruque de Geralt. Joyeux Noël !