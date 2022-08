WhatsApp : l'appli va ajouter 2 options qui vont changer votre vie

On en parlait en juillet dernier, WhatsApp va prochainement mettre en place une mise à jour qui fera le bonheur de ses utilisateurs. Depuis plusieurs mois maintenant, les ingénieurs de l'application travaillent en effet sur une option qui nous permettra de masquer notre statut - donc de faire croire que l'on sera hors-ligne quand ça ne sera en réalité pas le cas, afin d'échapper à nos contacts un peu trop pressés de communiquer avec nous.

WhatsApp innove encore

Une promesse très excitante sur le papier (moins d'oppression sociale, plus de liberté), qui sera suivie par deux autres évolutions très importantes. Là où les dirigeants d'Instagram n'écoutent pas vraiment leurs utilisateurs et font n'importe quoi avec l'appli afin de ressembler toujours plus à TikTok, quitte à perdre son identité, ceux de WhatsApp semblent à l'inverse très proches des internautes.

Aussi, d'après les informations de The Verge, l'appli devrait très bientôt lancer une nouvelle option qui s'inspirera de l'Irish Goodbye aka le fait de quitter une soirée sans en informer quiconque. Traduction ? On pourra ENFIN quitter des groupes de façon discrète, sans que les autres membres ne reçoivent une notification à ce sujet. De quoi mettre fin aux moments gênants avec les relous qui veulent toujours connaître la raison de notre départ et ne plus recevoir des conversations dont on se contre-fiche. Hallelujah.

Une mesure anti-harcèlement

Autre nouveauté très importante qui devrait soulager plus d'une personne, les ingénieurs planchent actuellement sur une façon d'empêcher les utilisateurs de faire des captures d'écran des messages "Vue unique" (View Once), ces photos ou vidéos qui disparaissent automatiquement après avoir été visionnées. La technologie est encore en phase de test pour le moment, mais les dirigeants ont hâte de la lancer afin d'éviter tout risque de harcèlement et revenge-porn, mais également de voir des informations censées être privées être partagées à un plus grand nombre.

Comme quoi, malgré l'approche de la fin du monde, il est tout de même possible d'avoir quelques bonnes nouvelles en 2022.