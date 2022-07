"Rien à foutre de vos Reels, je veux voir des PHOTOS" : la mise à jour d'Instagram rend les utilisateurs (et les stars) furieux

Elle n'a pas encore touché tout le monde, mais la nouvelle mise à jour d'Instagram fait déjà beaucoup de bruits ! L'un des principaux soucis remarqués par les utilisateurs qui bénéficient de la nouvelle version est le fait de cacher la plupart des stories. En effet, maintenant, on ne peut plus voir que 3 stories de nos influenceurs préférés ou de nos amis. Pour voir le reste, il faut cliquer sur "voir tous"... Un réflexe pas facile à prendre. L'objectif ? inciter à visionner plus rapidement les stories et ainsi obliger à regarder des Reels, ces vidéos pensées pour concurrencer TikTok. Aussi et surtout, les utilisateurs réclament des... photos. Oui, le but initial du réseau.

Les utilisateurs se rebellent et les stars s'en mêlent

Les utilisateurs ne comprennent pas l'intérêt d'essayer de devenir le nouveau TikTok. Ils préféraient l'ancienne version d'Instagram et le font savoir. Un post sur lequel on peut lire "Faites qu'Instagram redevienne Instagram. Arrêtez d'essayer d'être TikTok, je veux juste voir des photos de mes amis. Sincèrement, tout le monde" a été liké plus de 1 537 000 fois en seulement trois jours et a été partagé par de nombreuses personnes. Des stars comme Kylie Jenner et Kim Kardashian ont aussi partagé la publication. "Pleaseeeeeee" écrit la plus jeune des soeurs. "Pretty please" demande, quant à elle, la chéri de Pete Davidson.