Kim Kardashian et Pete Davidson amoureux : bisous et câlins, le couple ne cache plus leur bonheur

Kim Kardashian et Pete Davidson in love : ils s'embrassent sur Instagram

C'est le big love entre Kim Kardashian et Pete Davidson ! Depuis sa rupture et son divorce avec Kanye West, la star de télé-réalité et businesswoman à la tête de SKIMS ou encore KKW Beauty a retrouvé l'amour avec l'humoriste du SNL (Saturday Night Live). Kim K que vous pouvez suivre dans sa nouvelle émission Les Kardashian sur Disney+ (avec Kourtney Kardashian, Khloe Kardarshian, Kylie Jenner et Kendall Jenner) se dévoile d'ailleurs au début de sa relation avec Pete dans les épisodes.

Kim Kardashian et Pete Davidson ont officialisé leur couple sur les réseaux et ont fait leur première sortie officielle ensemble (sur le red carpet du MET Gala 2022 où Kim Kardashian a été clashée par Lili Reinhart pour sa perte de poids liée à sa robe, tacle auquel Kim a répondu pour défendre son régime). Et maintenant, ils ne cachent plus du tout leur romance et ont dévoilé une vidéo d'eux en story Instagram où ils s'embrassent sur la bouche. Bisous et câlins rythment les images.