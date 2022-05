Kim Kardashian répond au clash de Lili Reinhart sur son régime pour une robe : "Tu n'as pas toujours raison"

"Kim Kardashian n'était pas affamée", son coach la défend face à Lili Reinhart

Grosse embrouille entre Kim Kardashian et Lili Reinhart ! L'interprète de Betty Cooper dans Riverdale sur Netflix a clashé Kim K pour avoir avoué avoir perdu 7 kilos en 3 semaines pour rentrer dans sa robe du MET Gala 2022. Il s'agit de la robe que portait Marilyn Monroe lors de l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy, quand elle a chanté son fameux "Happy Birthday Mr President".

Suite au tacle de l'actrice Lili Reinhart sur ce régime drastique et rapide, Don-A-Matrix, le coach sportif de Kim Kardashian, a tenu à rétablir la vérité. "Je pense que l'une des idées fausses est qu'elle travaille très dur. J'étais là tout au long du processus et ce n'était pas comme une sorte de famine, elle n'était pas affamée" a-t-il assuré à TMZ. Prenant la défense de la businesswoman, il a ajouté : "Elle a suivi un régime vraiment équilibré et parfois elle ne mangeait pas autant, mais ensuite, elle est allée à la salle de gym et a travaillé dur".