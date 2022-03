Kim Kardashian "folle amoureuse" de Pete Davidson : elle lui aurait fait rencontrer ses enfants

Depuis que Kim Kardashian est séparée (et même désormais officiellement divorcée) d'avec Kanye West, elle a retrouvé l'amour. Eh oui, la star s'est mise en couple avec l'acteur et humoriste Pete Davidson. La businesswoman qui est de retour dans une émission de télé (Les Kardashian sur Disney+) serait "folle amoureuse" de son boyfriend et lui aurait fait rencontrer ses enfants North, Saint, Chicago et Psalm.