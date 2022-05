Instagram : posts façon TikTok, stories cachées... La mise à jour fait pleurer les utilisateurs

Si vous entendez gronder dehors, ce n'est pas un orage qui se prépare, c'est simplement une foule d'influenceurs qui est en train de se prendre la tête et de hurler son désespoir. La raison ? Instagram vient de mettre en place une mise à jour qui devrait, à long terme, mettre à mal le business plan de nombreux créateurs.

Instagram veut cacher les stories avec sa mise à jour

En effet, si la mise à jour n'est pas encore déployée sur tous les comptes, ceux qui en bénéficient déjà viennent de faire une inquiétante remontée. D'après les premières informations, les dirigeants d'Instagram ont tout simplement décidé de cacher la plupart des stories des utilisateurs.

Alors qu'il n'est pas rare de voir habituellement les internautes mettre en ligne des dizaines de stories par jour (100 étant la limite), que l'on peut suivre à notre rythme à l'aide d'un petit clic à droite, Instagram a étonnamment fait le choix de n'en montrer plus que trois. Rassurez-vous, il est toujours possible de découvrir les autres photos/vidéos postées par les personnes que vous suivez, mais pour cela, il faut désormais appuyer sur l'option "voir tous".

Or, il apparaît évident que ce bouton n'a pas été pensé pour être utilisé régulièrement (qui aura la motivation de l'activer sur chaque story de chaque internaute ?), mais bien pour obliger le public à visionner plus rapidement les storys et ainsi l'obliger à utiliser son temps libre pour regarder des Reels, ces vidéos pensées pour concurrencer TikTok.

Un nouvel affichage immonde

TikTok dont s'est d'ailleurs largement inspiré Instagram pour le nouvel affichage des différentes publications. Et là encore, c'était clairement une idée discutable. Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, vos plus belles photos sont désormais assurées d'être gâchées par un fond de couleur automatique (que l'on retrouvait déjà en story), mais également par le placement hasardeux du texte ajouté en légende qui vient assombrir / masquer l'image. Pour un réseau social qui était initialement pensé comme une petite galerie, cette triste évolution fait mal aux yeux...

