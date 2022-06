Instagram : vous ne verrez (presque) plus le contenu de vos potes d'après Mark Zuckerberg

Vous faites partie des (mal)chanceux à déjà bénéficier de la nouvelle mise à jour sur Instagram et vous détestez les changements apportés aux stories ou à la mise en page des publications ? Mauvaise nouvelle, la situation devrait empirer dans les semaines à venir. C'est en tout cas ce que l'on peut comprendre en découvrant la nouvelle interview de Mark Zuckerberg auprès de CNBC.

Instagram va (un peu plus) se transformer en TikTok

Tandis que la concurrence de TikTok n'a jamais été aussi forte, le papa de Facebook souhaite imiter la plateforme de vidéos en modifiant totalement l'affichage des différents contenus sur nos timelines qui appartiennent aux sites du groupe Meta. "Concrètement, nous basculons d'un modèle où vous voyez majoritairement du contenu posté par vos amis ou comptes préférés sur Facebook et Instagram vers quelque chose où, avec le temps, vous aurez de plus en plus de contenus extérieurs recommandés par l'IA", a-t-il déclaré.

Traduction ? La fonctionnalité première de Facebook et Insta - qui était de rester connecté avec les personnes que l'on aime et/ou soutient, va progressivement disparaître et rendre le concept d'abonnements obsolète. "A mesure que les recommandations de l'IA s'amélioreront, vous aurez donc accès, plus seulement au contenu des personnes que vous suivez, mais à tout un univers de contenus qui existe ailleurs", a par la suite précisé Mark Zuckerberg. Bref, préparez-vous à découvrir de nombreux inconnus et comptes chelous en scrollant, et surtout, à voir de plus en plus de Reels (ces vidéos inspirées là encore de TikTok) prendre la place des photos.

Une mise à jour déjà présente

Par ailleurs, n'attendez pas une date de sortie pour cette nouvelle version d'Instagram, Zuckerberg a laissé entendre qu'elle était déjà (discrètement) en place et que cette évolution était destinée à se poursuivre et à prendre de l'ampleur au fil des semaines. Là où un nouvel outil surpuissant lié à l'IA devrait être lancé d'ici la fin de l'année, les expérimentations sont d'ores et déjà enclenchées.

"Notre système d'IA peut déjà choisir [quoi proposer] en fonction de ce qu'il sait de vous et ce qui pourrait potentiellement vous intéresser, et il continue d'apprendre en fonction de ce que vous voulez voir, a révélé le dirigeant. A mesure que l'on s'améliore sur ça, nos ingénieurs mettent en place des mises à jour au modèle chaque semaine. On vérifie et la pertinence s'améliore de quelques pourcentages à chaque fois. On répète ça chaque semaine".

RIP Instagram ? On t'aimait bien.