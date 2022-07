WhatsApp : l'option la plus réclamée devrait ENFIN être mise en place en 2022

Messenger de Facebook, Telegram, les DM de Insta et Snapchat ou encore WhatsApp, ce ne sont pas les applications qui manquent pour communiquer avec nos proches. Aussi, afin de se démarquer de la concurrence et permettre de fidéliser ses utilisateurs et en attirer de nouveaux, WhatsApp - qui a récemment permis d'accélérer les vocaux (hallelujah), s'apprête à mettre en place une nouveauté qui était réclamée depuis son lancement.

Une navigation privée à venir sur WhatsApp

C'est le site WABetInfo qui a révélé l'information, l'appli - qui appartient à Meta, pourrait ENFIN s'inspirer de Messenger (qui appartient également à Meta) concernant l'évolution de notre statut de connexion. Oui, ça ne vous aura pas échappé, à ce jour, n'importe qui peut savoir que l'on est en ligne dès que l'on ouvre WhatsApp, ce qui peut provoquer l'arrivée massive de certains contacts prêts à parler alors même que l'on n'a pas la tête à ça.

Une situation frustrante pour les nombreux utilisateurs qui vivent ces moments comme des micro-agressions, à l'origine parfois de quelques conflits (qui ne s'est jamais pris une remarque à base de 'Pourquoi tu ne m'as pas répondu ?'), qui devrait donc bientôt disparaître. Et pour cause, une nouvelle option nous permettant de masquer notre statut - donc de faire croire que l'on est hors-ligne quand ça ne sera en réalité pas le cas, s'apprêterait à être lancée.

>> WhatsApp : la mise à jour des conditions d'utilisation fait flipper les internautes <<

Une évolution encore en préparation

Une promesse excitante sur le papier, même si aucune date de sortie n'est encore connue. Selon WABetInfo, cette nouveauté serait toujours à l'étape de développement et n'apparaîtrait même pas dans les versions bêta du site. Autrement dit, il faudra probablement attendre quelques mois supplémentaires pour y avoir accès.

En attendant, comme le rappelle le site Les Numériques, il existe déjà une solution pour effacer nos traces sur l'appli et ainsi éviter quelques dramas auprès de nos proches en faisant disparaître nos horaires de connexion. De quoi s'agit-il ? Il suffit de désactiver l'historique en suivant le chemin : paramètres > compte > confidentialité.

A noter que si cette évolution devrait soulager des millions d'internautes à travers le monde en assurant un peu plus notre vie privée, il est toutefois inutile de parler de révolution. Après tout, on rappellera que dès l'époque de MSN, il était déjà possible de communiquer de façon discrète avec nos potes en apparaissant hors-ligne aux yeux de tous nos contacts.