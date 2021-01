WhatsApp : la mise à jour des conditions d'utilisation fait flipper les internautes

WhatsApp force ses utilisateurs à partager leurs données persos avec Facebook

Alors que TikTok était l'appli la plus téléchargée en 2020, c'est une autre application qui fait parler sur les réseaux en ce moment : WhatsApp. Pourquoi ? A cause de la mise à jour des conditions d'utilisation. Sur son site internet, WhatsApp explique : "En tant que membre de la famille d'entreprises Facebook , WhatsApp reçoit des informations de cette famille d'entreprises et les partage avec elle. Nous pouvons utiliser les informations que nous recevons d'eux, et ils peuvent utiliser les informations que nous partageons avec eux, pour aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos services et leurs offres".

Eh oui, WhatsApp appartient à Facebook depuis 2014. Et les nouvelles conditions d'utilisation de l'application vont obliger les utilisateurs à partager leurs données personnelles avec Facebook et ses filiales comme Messenger et Instagram. Ces mesures seront mises en application à partir du 8 février 2021 et si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp. Facebook a confirmé à BFMTV que "la mise à jour concerne tous les pays du monde, dont la France".

Plusieurs internautes ont déjà reçu une alerte et accepté la mise à jour de WhatsApp sans forcément la lire avant. Du coup, ils sont très en colère car ils ne veulent pas que leurs données personnelles soient partagées. Ces nouvelles conditions d'utilisation font flipper tellement de twittos que le hashtag #WhatsApp est même en TT sur Twitter.