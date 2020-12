Top 10 des applis les plus téléchargées en 2020 : TikTok devient n°1 devant Facebook, Zoom explose

Top 10 des applis les plus téléchargées en 2020 : TikTok arrive numéro 1 et dépasse ainsi Facebook et WhatsApp

TikTok a détrôné Facebook ! Le réseau social chinois est devenu numéro 1 du top 10 des applis les plus téléchargées en 2020 dans le monde. L'application a ainsi gagné 3 places en 1 an seulement. Et avec les confinements, Zoom et Google Meet ont fait leur entrée dans le top 10.