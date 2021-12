West Side Story : "On a du effacer numériquement la sueur des danseurs" (Interview)

"J'ai dit non à Steven Spielberg ce que personne ne se permet de faire"

Comment s'est déroulée ton audition avec Steven Spielberg ?

J'ai auditionné à plusieurs reprises sur un mois. La première fois, j'y suis allée, j'ai dansé, il a aimé et m'a demandé de chanter. J'ai chanté, il a aimé mon chant puis il m'a demandé de lire une scène et j'ai dit non pas aujourd'hui (rires). A ce moment là, je jouais dans un spectacle à Broadway et j'étais épuisée. Le directeur de casting m'avait appelé la veille au soir et je n'avais pas eu le temps de me préparer correctement pour ces scènes. Spielberg a compris et m'a dit: "Tu ne vas vraiment pas lire ?", "Non monsieur" "Mais tu reviendras le faire ?" "Oui monsieur. J'en serai honorée ". Je suis revenue et le reste fait parti de l'histoire (rires).



Il ne doit pas avoir l'habitude qu'on lui dise non.

Non, personne n'ose lui dire non ! Peut-être qu'il a aimé ça. Il m'a dit par la suite qu'il respectait ma décision et que tout le monde ne se bat pas pour faire une audition à la mesure du rôle en jeu. Je savais que si je ne me battais pas à ce moment là, je n'aurais pas d'autres occasions de le faire.



Spielberg a confié connaître les paroles de West Side Story par coeur. Chantait-il sur le tournage ?

Il connait toutes les paroles. Je ne l'ai pas vraiment entendu chanter mais de temps à autre, il fredonnait. Par contre il nous a joué du piano. Et il joue plutôt bien. J'adore l'écouter.

"La production a dû effacer notre sueur avec les effets spéciaux"

Vous avez tourné à New York. Les fans viennent-ils voir Steven Spielberg pendant le tournage ? Prend-il le temps de leur parler ?

Les fans viennent et 9 fois sur 10, il va vers eux et échangent avec eux. Il est très accessible et c'est plaisant. Mais c'était un tournage épuisant et tellement chaud. Pour la petite histoire, les danseurs transpiraient tellement que la production a été forcée d'effacer numérique notre sueur par la suite. Le budget effets spéciaux a dû y passer.

Quelle est ta chanson de West Side Story préférée ?

J'adore "Cool". Je trouve ce numéro tellement intelligent et intéressant. Puis j'adore la musique de Bernstein sur "Dance At The Gymn". Elle est fascinante.

Et ton film préféré de Spielberg ?

La Liste de Schindler et je vais sûrement vous surprendre mais j'adore Ready Player One. Ce sont deux extrêmes (rires).

West Side Story, actuellement au cinéma.