The Prom : 3 bonnes raisons de regarder le film musical de Ryan Murphy sur Netflix

1. Un casting de rêve

The Prom est dispo ce vendredi 11 décembre 2020 sur Netflix. C'est un film musical Netflix délirant, signé Ryan Murphy, créateur, producteur ou encore scénariste de génie à qui l'on doit entre autres les séries Nip/Tuck, Ratched, Hollywood et The Politician. Lors de la conférence de presse, à laquelle était conviée PRBK, le réalisateur a révélé que "travailler avec des gens que vous adorez voir et que vous admirez c'est incroyable". Il faut dire que le casting du film est vraiment admirable : Meryl Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington, James Corden... Que des noms à vous faire rêver !

A commencer par celui de Meryl Streep, actrice aux 3 Oscars. Elle aussi apprécie le travail de Ryan Murphy et a révélé être fan de Glee et American Horror Story : "J'étais une fan de Ryan Murphy mais j'étais aussi terrorisée par lui à cause d'American Horror Story c'était si horriblement vrai et terrible et beau. J'aime aussi Glee". Celle que vous avez pu voir dans Out of Africa, Sur la route de Madison, Le diable s'habille en Prada, La Dame de fer ou encore Mamma Mia, a retrouvé Nicole Kidman (Les Autres, Australia, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge), qui n'est plus à présenter non plus. Meryl Streep et Nicole Kidman avaient joué ensemble dans le film The Hours ou encore plus récemment dans la saison 2 de Big Little Lies.

Autres grandes stars au casting ? Kerry Washington (Scandal, Little Fires Everywhere, Django Unchained), James Corden (animateur du Carpool Karaoke qui a aussi gagné un Tony Award), Andrew Rannells (surtout célèbre pour ses rôles à Broadway dans Jersey Boys et Hairspray et vu dans Girls et The Boys in the Band) et Keegan Michael-Key (Parks and Recreation, Fargo, Le Mytho, Pitch Perfect 2).

Jo Ellen Pellman et Ariana DeBose, qui ne sont pas connues contrairement aux autres mais dévoilent leurs nombreux talents, complètent ce casting 5 étoiles.

2. Des chansons entêtantes et des chorés de ouf

En plus d'actrices et d'acteurs de premier choix, The Prom redonne le sourire en cette période compliquée. Comment ? Avec des répliques drôles, un ton mordant et surtout des chansons entêtantes et des chorés dignes de Broadway. Tous chantent à merveille, en plus d'un jeu d'acteur incroyable. Même si Meryl Streep et Jo Ellen Pellman en particulier ont des voix à couper le souffle lors de leurs prestations.

Côté chorégraphies, les mouvements et les pas de danses des scènes nous donnent envie de nous lever du canapé pour aller sur le dancefloor. "Je suis la plus vieille du casting et j'ai le plus de scènes de danse ce que je ne comprends pas" a fait remarquer Meryl Streep en riant lors de la conférence de presse, "Ce que j'aime le plus ce sont les danses, je me sens comme une danseuse alors que je ne le suis pas".

3. Un film engagé

Derrière toute cette bonne humeur qui fait du bien, il y a aussi des messages engagés comme la tolérance, l'amour qui n'a pas d'âge, la lutte contre l'homophobie, le combat contre le harcèlement ou encore la dénonciation des célébrités qui font semblant de s'engager pour le buzz. Jo Ellen Pellman, qui a avoué n'avoir "jamais autant ri de toute sa vie" que sur le tournage de The Prom, a ainsi précisé : "J'avais vu le show à Broadway avec ma mère et ça me touche aussi directement car j'ai fait mon coming out au lycée".

"Quand on mange de la glace et qu'on est dans le lit, j'aime l'idée que cette femme aide cette ado juste en étant présente pour elle, en partageant son histoire à elle aussi" a ajouté Nicole Kidman. Kerry Washington de son côté, pense que "la culture peut éduquer les gens et faire évoluer les mentalités. Je pense que ce n'est pas la seule chose qui peut faire changer les choses, il faut voter lire, manifester... mais c'est un pouvoir qui permet de comprendre ce qu'on veut être et ce qu'on ne veut pas". Espérons donc que les messages engagés de The Prom passent, en plus de la bonne humeur que le film dégage !