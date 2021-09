Wejdene x SHEIN : une 3ème collab canon pour la rentrée, avec une référence à son album "16"

Wejdene x SHEIN : une nouvelle collab pour la rentrée

Plus besoin de présenter Wejdene depuis son tube Anissa qui a cartonné sur TikTok. Alors que la star de la chanson est au casting de la nouvelle saison de DALS (Danse avec les stars 2021 arrive ce 17 septembre 2021 sur TF1), elle sort aussi une nouvelle collab de vêtements. La collection Wejdene x SHEIN sera aussi dispo dès le 17 septembre 2021.

Et il s'agit d'une collaboration spéciale pour la rentrée ! Wejdene a imaginé des looks stylés, inspirés pour beaucoup des lycées américains avec des teddy, jeans et hoodies. La chanteuse y réinvente des classiques, avec une tendance oversize sur les tee-shirts et pantalons. Des vêtements à la fois décontractés et confortables donc, mais aussi quelques pièces plus classes avec des blazers, pour apporter une allure chic aux tenues.