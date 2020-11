SHEIN x Wejdene : une 1ère collab streetwear et glamour pour la chanteuse

En ce moment, impossible de s'offrir des virées shopping dans les magasins. Heureusement, de nombreuses grosses marques et petites enseignes continuent d'être là pour nous via leurs e-shop et assurent pour nous permettre de recevoir nos achats en ligne à la maison durant tout ce reconfinement. C'est notamment le cas du site SHEIN, qui a pensé aux fashionista (et pas que) avec sa toute nouvelle collection avec une égérie très spéciale.

Wejdene devient la nouvelle égérie SHEIN

De qui s'agit-il ? De Wejdene ! Eh oui, l'interprète d'Anissa signe sa première collaboration mode avec "des pièces à son image", "sans prise de tête" avec un côté "girl boss". Avec l'e-shop, ils ont pensé et créé 15 looks, totalement inédits, au style streetwear avec une touche de glamour.

Manteau long à carreaux, trench avec ceinture, sweat-shirt avec capuche, ensemble de survêtement, robe à sequins, bottes à lacets, bottes Chelsea, baskets à plateforme... il y en a vraiment pour tous les goûts. D'autant plus que les tenues sont variées et sont parfaites pour sortir entre potes, chiller, aller à des soirées chics (quand on sera déconfiné) ou pour la vie de tous les jours.