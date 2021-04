Wejdene sort une nouvelle collab avec SHEIN pour ses 17 ans : découvrez la collection stylée

Wejdene sort une nouvelle collab avec SHEIN le jour de ses 17 ans

Bonne nouvelle pour les fans de Wejdene, après une 1ère collab street et glamour entre Wejdene et SHEIN, la chanteuse va sortir une nouvelle collection avec la marque. Devenue ambassadrice de SHEIN en novembre 2020, la star qui s'est fait connaître avec son tube Anissa sur TikTok est "spontanée, pleine d'énergie et déterminée" comme le souligne SHEIN dans son communiqué de presse. La star "est une figure de réussite dont SHEIN espère que le parcours inspirera les plus jeunes et leur donnera confiance pour accomplir leurs rêves". C'est pour cela qu'ensemble, ils ont imaginé une nouvelle ligne de vêtements.

Une collab qui sortira spécialement pour son anniversaire. "A l'occasion de son 17ème anniversaire, la jeune fille montre au travers de cette collaboration son chemin parcouru et son futur prometteur" a en effet précisé le communiqué. Wejdene, qui s'était confiée en interview à PRBK, aura 17 ans ce vendredi 23 avril 2021 (elle est née le 23 avril 2004), donc c'est ce vendredi 23 avril 2021 que sa deuxième collaboration avec SHEIN sera dispo sur le site.

Et si l'âge de Wejdene a longtemps créé le débat sur les réseaux, beaucoup d'internautes ne croyant pas qu'elle avait 16 ans comme elle l'avait révélé dans son album "16", après une preuve ultime de son âge, tout le monde sait maintenant que le phénomène de la chanson disait vrai.

SHEIN x Wejdene : 12 tenues stylées, de la petite robe noire sexy au jogging comfy

Cette deuxième collaboration SHEIN x Wejdene est composée de 12 tenues au total. Et il y en aura pour tous les goûts : les adeptes des jogging et du confort, les fans de crops tops, celles qui ne peuvent pas sortir sans un blazer oversize, les férues de combinaisons, celles qui préfèrent les looks sexy, les divas qui kiffent le glamour... SHEIN lui a vraiment donné "carte blanche pour concevoir une collection avec ses idées et ses tendances préférées".