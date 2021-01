Wejdene répond aux doutes sur une potentielle chirurgie esthétique à 16 ans

Wejdene répond aux accusations de chirurgie esthétique

La star qui s'est fait connaître avec son tube Anissa sur TikTok est encore au coeur d'une rumeur sur les réseaux. Wejdene est soupçonnée par de plus en plus d'internautes d'avoir subi une opération de chirurgie esthétique. Beaucoup trouvent en effet que son visage a changé. Mais, pour rappel, elle est mineure, donc cette rumeur choque plusieurs internautes. La chanteuse avait en effet révélé avec son album "16" avoir 16 ans, même si plusieurs internautes l'ont accusée de mentir sur son âge (Inès des Marseillais VS Le reste du monde 5 sur W9 avait même assuré qu'elle était en fait majeure et aurait 19 ans).

Ce lundi 11 janvier 2021, lors d'une session questions-réponses avec ses nombreux abonnés, Wejdene a donc répondu à la rumeur sur sa supposée opération de chirurgie esthétique. "Tu as changé physiquement depuis un an. As-tu retouché quelque chose sur ton visage ?" lui a demandé un internaute. Sans détour, l'interprète de Coco lui a répondu : "Non, j'ai juste grandi". Un démenti clair de Wejdene qui rappelle qu'elle grandit encore et qu'elle change forcément un peu de tête.

La star avait déjà réagi aux critiques

Celle qui est devenue amie avec les influenceurs Michou et Inox ou encore Just Riadh avait déjà évoqué les critiques dont elle est souvent la cible à cause de son succès. "Des fois, il y a des critiques... J'ai l'impression que ces gens ne sont pas des humains" avait avoué Wejdene sur LCI. Sur France Info aussi, elle avait raconté : "Parfois, y a des trucs, j'ai envie de jeter mon téléphone en les regardant. Comment tu peux dire ça à quelqu'un, en fait ? Genre des gens hyper méchants, qui souhaitent la mort, et tout". Wejdene avait d'ailleurs confié avoir été conseillée par Aya Nakamura à propos des haters, pour apprendre à gérer ça sans trop se prendre la tête.