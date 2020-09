Wejdene validée par Booba et conseillée par Aya Nakamura sur les haters

C'est la révélation du moment : après l'énorme succès rencontré par le tube Anissa pendant le confinement, Wejdene a signé chez Guette Music, le label de Feuneu. Ce vendredi 25 septembre 2020, elle a sorti son premier album intitulé "16". Un album dans lequel on retrouve notamment les titres Ciao, 16 ou encore Coco et qui devrait plaire à ses fans. Parmi eux, deux grands noms de la scène urbaine française : Booba et Aya Nakamura.

Wejdene validée par Booba

Dans une interview accordée à Mehdi Maïzi pour Apple Music, l'artiste phénomène a confié avoir reçu des messages d'encouragement du Duc de Boulogne et de l'interprète de Djadja. S'il avait déjà validé son tube "Anissa" avec sa fille Luna, le rappeur applaudit le parcours de la chanteuse de 16 ans seulement : "Booba il m'a félicité déjà pour tout ce qui m'arrive, et il m'a dit "continue envoie que des hits ! Que des hits que des hits !".

Les conseils d'Aya Nakamura sur les haters

Véritable star de la chanson depuis 2 ans, Aya Nakamura lui a quant à elle donné des conseils concernant les haters : "Aya, une fois on s'est parlées par rapport aux critiques Twitter, elle m'a dit de pas regarder, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Que si je prenais en compte tout ce qu'ils disaient j'allais me détruire, donc c'est à partir de ça que j'ai arrêté de regarder." Les deux artistes urbaines se sont d'ailleurs rencontrées et ont posé ensemble, faisant naître des rumeurs de featuring...