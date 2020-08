Warrior Nun saison 2 : 5 théories sur la suite !

1. Le sacrifice d'Ava

Alors que la saison 1 de Warrior Nun nous a laissé avec plus de questions que de réponses, surtout avec le cliffangher qui n'était pas vraiment prévu au départ, on espère en apprendre plus dans la saison 2. En tout cas, Ava et les soeurs guerrières vont continuer leur combat, mais le personnage d'Alba Baptista pourrait tout aussi bien décider de se sacrifier en se séparant du Halo pour sauver l'Ordre.

Ava perdrait donc ses pouvoirs comme l'a laissé entendre Simon Barry à ScreenRant : "Le rôle d'Ava dans la saison 2 pourrait être de stopper la corruption au sein de l'OCS afin de profiter de cette nouvelle vie qui lui a été accordée. (...) Elle serait plus heureuse de transmettre le halo à Béatrice, qui a été déjà prouvé qu'elle était la plus méritante des guerrières." Une théorie fortement envisageable.

2. Béatrice et Ava en couple

Tout au long de la saison 1, on s'attendait à ce qu'Ava se mette en couple avec JC, ou du moins qu'il se passe quelque chose entre eux. Elle se rapproche finalement de soeur Béatrice au fur et à mesure des épisodes : il y a même failli avoir un bisou.

Beatrice (Kristina Tonteri-Young) et Ava ne terminent pas ensemble, mais si Warrior Nun hérite d'une saison 2, on devrait suivre l'évolution de leur relation : "Il y a bien quelque chose entre Ava et Beatrice, dans le sens où Beatrice a avoué être ouvertement gay, ça fait partie de son histoire. Est-ce qu'Ava l'est aussi ? Ça reste à voir. (...) Je ne veux pas que les choses aillent trop vite entre Ava et Beatrice, ça pourrait tuer l'histoire", a expliqué le showrunner à Variety.

3. Adriel prend le pouvoir avec Père Vincent

Adriel n'est pas vraiment un ange comme on le découvre dans le dernier épisode de la saison 1 de Warrior Nun. C'est plutôt le diable qui contrôle certains démons et surtout Père Vincent, mais ce n'est pas tout puisqu'à la fin, il s'infiltre dans l'esprit des humains.

Les pouvoirs d'Adriel sont très puissants, peut-être un peu trop pour les soeurs guerrières. Il risque bien d'avoir le monde à ses côtés : "Si nous arrivons à la saison 2, le monde sera un peu plus impliqué (...) Nous devrions voir l'impact en dehors de l'Ordre et des soeurs guerrières. Les plans d'Adriel devraient être clarifiés. Quelque chose de plus fort se prépare", raconte Simon Barry à Collider. Sinon, on se demande toujours quel secret Adriel confie à Père Vincent, qui a des tatouages assez mystérieux, à la fin...

4. Le voyage de Michael

En plus de nous laisser en plein milieu du combat, le dernier épisode de la saison 1 de Warrior Nun, dispo sur Netflix, voit disparaître Michael dans la machine de sa mère Jillian Salvius... sans montrer son lieu d'atterrissage. A-t-il voyagé dans le temps ? Est-il mort ? Est-il parti rejoindre Alva et les soeurs guerrières ? Au vu de sa motivation, la logique voudrait qu'il vienne en aide à Alva, mais on le voit mal affronter Adriel. Après tout, rien n'est impossible puisque Michael semble avoir un lien très spécial avec le personnage d'Alba Baptista.

5. Le retour de JC

JC (Emilio Sakraya) est un peu un mystère... Après avoir sauvé la vie d'Ava, on s'attendait à ce qu'il ait un rôle plus important dans la série : il ne fait finalement que des allers retours et disparaît d'un coup sans aucune explication sur sa prochaine destination. Les fans de Warrior Nun espéraient surtout voir une relation sentimentale entre ces deux personnages. Ils aimeraient donc bien revoir JC dans la saison 2 et en apprendre plus sur lui. Un triangle amoureux entre Ava, JC et Beatrice, ça serait pas mal non ?