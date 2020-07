Warrior Nun saison 2 : le créateur tease la suite

Vous êtes restés sur votre faim avec le dernier épisode de Warrior Nun saison 1 ? On vous comprend, mais sachez que la fin a failli être différente. C'est Netflix qui a décidé de terminer en plein milieu du combat entre Ava, Adriel et "les soeurs guerrières" pour laisser une possibilité à une saison 2 : "nous avions écrit une version de la fin qui était un peu plus concluante. Il y avait un peu plus de choses en termes de ce qui arrive. Quand nous avons soumis le script à Netflix, ils nous ont dit : 'Et si on coupait un peu' ?", a raconté le créateur Simon Barry à Variety.

Le créateur parle de la saison 2 de Warrior Nun

Avec cette confidence, on ne peut qu'espérer une saison 2 de Warrior Nun, inspirée d'une histoire vraie et des comics. La série n'a pas encore été renouvelée, mais le showrunner, lui, a déjà pas mal d'idées pour la suite, notamment avec la présentation d'Adriel dans l'épisode 10 et la trahison du Père Vincent : "c'est évidemment un terrain fertile pour la saison 2 s'il y en a une. Quand on a un personnage comme Père Vincent qui croit tellement en ses convictions, cela vous fait remettre en question l'histoire que vous avez raconté. S'il croit en Adriel c'est parce qu'il est au courant de quelque chose contrairement aux autres", confie Simon Barry à Collider.

Warrior Nun saison 2 devrait donc tourner autour du secret d'Adriel et de sa bataille avec les "soeurs guerrières" et les démons : "si nous arrivons à la saison 2, le monde sera un peu plus impliqué. La vraie nature d'Adriel dévoilée après que Duretti ait été élu Pape est devenue un événement public. (...) Nous devrions voir l'impact en dehors de l'Ordre et des soeurs guerrières. Les plans d'Adriel devraient être clarifiés. Quelque chose de plus fort se prépare, seule l'église sera impliquée."