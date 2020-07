Warrior Nun : la fin a failli être différente

Ces derniers mois, Netflix nous a réservé de belles surprises en matière de séries et les abonnés ne s'y sont pas trompés. Après les cartons de Mes premières fois (renouvelée pour une saison 2) et Valeria (qui aura elle aussi une suite), c'est Warrior Nun qui s'est haussée parmi les programmes les plus vus en France et à l'étranger. Tournée en Espagne et portée par Alba Baptista, elle raconte comment Ava, une orpheline tétraplégique va, après avoir ressuscité, découvrir qu'elle fait désormais partie de l'Ordre de l'Épée Cruciforme composé de "soeurs guerrières" qui se battent contre les Forces du mal.

La fin de Warrior Nun a failli être différente

Pour la fin de la saison 1 de Warrior Nun, les scénaristes ont décidé de nous laisser sur un cliffhanger, en pleine bataille. Mais ce n'était pas la fin prévue à l'origine. Dans une interview donnée à Variety, le créateur de la série qui a aussi réalisé et écrit l'épisode 10, a confié que Warrior Nun devait avoir une fin plus concluante mais que Netflix a demandé de maintenir le suspense. "Nous avions écrit une version de la fin qui était un peu plus concluante. Il y avait un peu plus de choses en termes de ce qui arrive. Quand nous avons soumis le script à Netflix, ils nous ont dit : 'Et si on coupait un peu' ?" s'est-il souvenu.

Une chose qui l'a choqué. "Nous étions tous un peu atterrés au départ. On s'est dit : 'Waouh, c'est osé et un peu dangereux'" avoue Simon Barry, qui a pris cela comme une bonne chose. "Je pense que cela à un lien avec le fait qu'ils croient qu'il ne faut pas parier sur son propre échec. Il faut viser le succès et espérer que la série est assez bonne pour gagner le droit de la terminer ainsi (...) Nous étions un peu nerveux mais au final, je comprends cette stratégie" explique le patron de Warrior Nun.

Dans une précédente interview, Simon Barry avait expliqué avoir déjà des plans pour 5 à 7 saisons de Warrior Nun. Netflix n'a toujours pas officiellement renouvelé Warrior Nun pour une saison 2.