Vitaa guérie du Covid-19, la chanteuse a encore quelques séquelles

Actuellement enceinte de son troisième enfant, Vitaa vit un début de grossesse difficile. La chanteuse l'a récemment confiée, elle a été contrôlée positive à la Covid-19 et a donc été contrainte de passer les premiers jours de l'année 2022 avec un masque à oxygène afin de combattre plus facilement les effets du virus.

Une reprise post-Covid compliquée pour Vitaa

On vous rassure, depuis l'annonce de ce problème de santé, tout va mieux pour la partenaire de chant de Slimane. Ce jeudi 13 janvier 2022, elle a en effet dévoilé être désormais guérie et peut même se remettre au sport afin d'être prête physiquement à attaquer les prochains mois qui s'annoncent rythmés. Tout va donc bien dans le meilleur des mondes pour Vitaa ? Presque.

A l'occasion d'une story Instagram, la star a néanmoins confessé qu'il lui restait encore des séquelles de sa récente contamination. Si elle a pu atteindre ses objectifs avec son vélo elliptique (40 minutes de course), "Pas mal pour une reprise", l'après séance s'est en revanche révélée nettement plus compliquée. "Pour le souffle post-Covid enceinte, on repassera. 2/10", a-t-elle ainsi dévoilé en se filmant à bout de souffle.

De quoi comprendre que la récupération sera malheureusement longue pour l'artiste, qui n'est pas étrangère aux effets secondaires du virus. Au printemps 2021, après une première contamination, Vitaa avait notamment perdu 3 kilos.