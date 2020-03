Alors que la sortie de Fast and Furious 9, initialement prévue le 20 mai au cinéma, est repoussée à l'année prochaine à cause de la pandémie de Coronavirus, Vin Diesel a trouvé de quoi s'occuper. L'interprète de Dominic Toretto est en effet en train de préparer un album ! Invité jeudi 12 mars 2020 sur le plateau de The Late Late Show with James Corden aux côtés d'Eiza Gonzales pour la promotion de Bloodshot, l'acteur de 52 ans a annoncé bosser sur un disque de chansons originales.

Vin Diesel prépare un album de chansons originales

Une façon pour lui de partager la musique avec ses enfants qui, selon lui, adorent l'entendre chanter. "Je suis vraiment chanceux d'avoir quelques chansons vraiment originales. Rien au monde ne vaut ma fille de 4 ans se balader dans la maison en chantant ces chansons qu'elle m'entend jouer à la maison. C'est la plus belle chose au monde", a-t-il confié à James Corden.

Vin Diesel a en effet montré ses talents de chanteur à plusieurs reprises. En 2013, une cover de lui reprenant Stay de Rihanna à l'occasion de la Saint Valentin devenait virale. La même année, il rendait un hommage en chanson à son ami Paul Walker. Lors des MTV Awards 2015, il chantait une partie du titre See You Again de Charlie Puth, également en hommage à l'interprète de Brian O'Conner dans la saga. Pas plus tard que cette année, il partageait aussi une cover de Someone You Loved de Lewis Capaldi sur Instagram. On a donc hâte d'entendre cet album...