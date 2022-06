Vikings saison 7 : cette phrase du créateur qui laisse espérer un miracle

Michael Hirst pas fan du spin-off de Vikings

C'est le 30 décembre 2020 que la série Vikings a pris fin sur History aux USA au terme de 6 saisons et 89 épisodes. Une conclusion épique qui a marqué les fans et qui... pourrait avoir le droit à une suite. Une surprise ? Absolument. Là où Michael Hirst (le créateur) avait toujours assuré qu'il n'y aurait pas de saison 7, il faut rappeler que depuis cet arrêt, Netflix a de son côté eu le temps de lancer Vikings: Valhalla, son spin-off.

Pourtant à en croire Michael Hirst, ce possible retour fait sens. Il l'a dans un premier temps rappelé auprès de Première à l'occasion du Festival de Télévision de Monte-Carlo, il n'est "pas du tout impliqué dans Vikings : Valhalla" et semble même ne pas être un grand fan du projet. "Jeb Suart (le showrunner) est un auteur d'action. Moi, je suis plutôt intéressé par les personnages. Donc voilà... Je ne regarde pas la série, a balancé le papa de Ragnar. Je n'ai pas vraiment de raison de le faire. Je ne veux pas me faire du mal".

Un retour de la série culte en préparation

Surtout, alors qu'il était le premier à penser qu'il avait tourné la page de cet univers, "j'en avais terminé. J'ai fait ma saga", ces dernières années passées loin de Vikings lui ont permis de réaliser à quel point il était au contraire toujours autant attaché à la série. "Ragnar et ses fils me manquent. Ce sont comme des amis. J'ai vécu avec eux pendant si longtemps. Chaque matin, quand j'entrais dans mon bureau, c'est un peu comme si j'allais découvrir ce qu'ils étaient en train de faire", a confessé le créateur.

Aussi, Michael Hirst ne le cache pas, l'envie de relancer des histoires s'est particulièrement intensifiée ces derniers mois : "Il est possible qu'on se retrouve prochainement... Je dis ça comme ça... Mais c'est possible". Cependant, attention ! Même s'il a laissé entendre qu'il avait déjà quelques idées, "J'envisage actuellement un projet avec certains des personnages (de Vikings) qui seraient de retour", il est encore trop tôt pour s'enflammer.

Il a tenu à le préciser, "On en est vraiment aux prémisses du projet" et rien n'a encore été signé avec qui que ce soit. Malgré tout, on peut compter sur lui pour aller le plus loin possible, "Je sais à quel point les gens adorent ces personnages et aimeraient les revoir..." Reste donc à espérer que History ou Netflix, mais également les acteurs, seront du même avis.