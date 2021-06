Vikings saison 6, partie 2 : 5 infos sur la fin de la saison et de la série

Vikings : plusieurs morts à prévoir dans la saison 6 partie 2

Non, il n'y aura pas de saison 7 pour Vikings, la saison 6 est bien la dernière de Vikings comme l'avait assuré le créateur. A la place, un spin-off dont le casting a été dévoilé est prévu. Et alors que Netflix a dévoilé la partie 1 de la saison 6 de Vikings (les 10 premiers épisodes de la saison 6), qu'est-ce qui vous attend dans la suite et fin de la série (qui a déjà été diffusée sur Canal+) ? Après les morts surprises de Ragnar (Travis Fimmel) ou encore Lagertha (Katheryn Winnick), préparez-vous à sortir encore vos mouchoirs !

Eh oui, d'autres morts de personnages phares de Vikings vont avoir lieu dans la partie 2 de la saison 6. Qui va mourir ? Bjorn (Alexander Ludwig), Ivar (Alex Høgh Andersen), Ubbe (Jordan Patrick Smith), Hvitserk (Marco Ilsø), le roi Harald (Peter Franzén), le prince Oleg (Danila Kozlovski) ou encore Gunnhild (Ragnheiður Ragnarsdóttir) ? Ne vous inquiétez pas, on ne vous donnera pas les noms, mais sachez que les scénaristes ont encore une fois été sadiques avec les fans.

Nouvelle bataille pour le trône de Kattegat

Un peu à la manière du trône de fer dans Game of Thrones, plusieurs guerriers du nord vont se battre pour le trône de Kattegat dans la fin de Vikings. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que des guerriers à vouloir le pouvoir... Alors que Kattegat est une ville fictive (les scènes de Kattegat ont été tournées à Lough Tay, en Irlande), attendez-vous à voir des batailles et des coups bas pour le trône ! On vous laisse imaginer qui voudra se battre pour décrocher le pouvoir.

Un hommage à Ragnar et Athelstan

Les fans de Vikings se rappellent encore de la mort choc de Ragnar (qui serait toujours en vie selon une théorie de fans). Et la mort d'Athelstan (George Blagden) avait aussi marqué les esprits. Alors forcément, le créateur ne pouvait pas finir la série sans un petit hommage au légendaire guerrier et à son ami le prêtre chrétien. Dans un épisode de la partie de 2 de la saison 6 de Vikings, vous verrez un des personnages principaux rendre hommage aux deux hommes.

Une nouvelle vie dans un nouveau monde

"L'âge d'or des Vikings est peut-être révolue" a prévenu la bande-annonce de la partie 2 de la saison 6 de Vikings. Et effectivement, vous allez voir que la fin de la série va se dérouler loin de l'Islande. Fini les batailles entre vikings et entre vikings et anglo-saxons, un personnage culte va dépasser les frontières. Il va se retrouver à mener une nouvelle vie, dans un nouveau monde. On ne vous en dit pas plus !

Le retour de Floki ?

Un des personnages emblématiques de la série va-t-il revenir ? Le retour de Floki (Gustaf Skarsgård) a été évoqué plusieurs fois par de nombreux internautes sur les réseaux. Et le créateur de Vikings, Michael Hirst, avait parlé du sort de Floki à TVGuide : "Othere est un personnage complexe qui se contredit déjà, notamment en ne disant pas la vérité sur ce qu'il sait sur Floki et sur sa possible mort". "Ubbe a deux fonctions. La première est, il l'espère, de devenir le guide vers la Terre Dorée. La seconde est, dans le cas d'un mystère entourant la mort de Floki, d'être celui qui le révélera" avait-il aussi précisé. De quoi laisser présager des révélations sur la disparition de Floki.