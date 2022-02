Vikings Valhalla saison 2 : la suite est déjà tournée, Sam Corlett tease les nouveaux épisodes

S'il faut parfois attendre des semaines - et même des mois - pour découvrir le sort de certaines séries de Netflix, la plateforme mise parfois sur ses projets. La preuve avec sa nouvelle série mise en ligne ce vendredi 25 février 2022. Après Vikings qui a eu 6 saisons, la plateforme a récupéré la production d'un spin-off, Vikings : Valhalla. 100 ans après l'action Vikings, trois personnages entament une aventure épique. Au casting, vous avez sûrement reconnu Sam Corlett, vu dans Les Nouvelles aventures de Sabrina, Leo Suter vu dans la saison 1 de Sanditon ou encore Frida Gustavsson, mannequin qui a déjà tenu un petit rôle dans The Witcher.

Une saison 2 assurée pour Vikings : Valhalla

8 épisodes, c'était trop court ? Bonne nouvelle, Vikings : Valhalla aura bien une suite. Avant même la sortie de la saison 1, Netflix a commandé une saison 2 de la série... et elle est déjà tournée ! Les prises de vues se sont terminées en novembre dernier. Une chose qui laisse penser qu'il ne faudra pas attendre tant de temps que ça avant de découvrir la saison 2 de la série sur la plateforme. Pour l'instant, la date de sortie n'est pas fixée.

Sam Corlett tease la suite

Alors, que va-t-il se passer dans la suite ? S'il n'a pas pu en dire beaucoup lors de la promo de la saison 1 (à cause des spoilers évidemment), Sam Corlett a quand même teasé la suite de Leif dans la saison 2. "A la fin de la saison 1, on voit un genre d'irruption d'énergie et de violence qu'il associe à son père. Ça va être exploré en saison 2, on va savoir s'il peut ou pas contrôler cela, s'il va se laisser dépasser par cela ou bien s'il arrive à être celui qu'il veut être." a-t-il expliqué à Collider. Ok, ce n'est pas grand chose mais ca va (un peu) nous aider à tenir avant la suite !